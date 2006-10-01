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    В Башкирии стартовали работы по благоустройству дворов

    slavin Сегодня, 17:0457
    В Башкирии стартовали работы по благоустройству дворов

    По программе формирования современной городской среды начались работы в 44 дворах и на 7 общественных территориях в Башкирии.

    Как рассказал заместитель премьер-министра Правительства РБ Николай Хорошилов, это территории Нефтекамска, Межгорья, а также Дюртюлинского, Белорецкого, Зианчуринского и Архангельского районов.

    Самая низкая готовность к началу работ – в Благоварском, Кигинском, Мечетлинском и Баймакском районах. Это связано с отсутствием заключений Госэкспертизы и задержкой конкурсных процедур среди подрядчиков.

    Источник: http://ufatime.ru/
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