В Башкирии стартовали работы по благоустройству дворов

По программе формирования современной городской среды начались работы в 44 дворах и на 7 общественных территориях в Башкирии.

Как рассказал заместитель премьер-министра Правительства РБ Николай Хорошилов, это территории Нефтекамска, Межгорья, а также Дюртюлинского, Белорецкого, Зианчуринского и Архангельского районов.

Самая низкая готовность к началу работ – в Благоварском, Кигинском, Мечетлинском и Баймакском районах. Это связано с отсутствием заключений Госэкспертизы и задержкой конкурсных процедур среди подрядчиков.