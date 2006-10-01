В Башкирии прошел большой фестиваль исторической реконструкции «Река времени»

Его участники воссоздали 3 сражения разных эпох: стрелецкий бой 17-го века, эпизод Отечественной войны 1812-го и одно из сражений Курской битвы. За масштабным действом наблюдал и наш корреспондент Александр Колинченко.

Стоило приехать на фестиваль уже ради того, чтобы увидеть эту картину. Спят вповалку русские и немецкие солдаты. Их лагеря находятся по соседству, вот и ходят друг к другу в гости: за общением, за едой или просто погреться у костра.

Более 30 военно-исторических клубов со всей России собрались в эти дни недалеко от деревни Десяткино Бирского района, там где протекает речка Бирь. Отсюда и название фестиваля «Река времени». Вся территория поделена на исторические лагеря. Если верить пресс-релизам, то почти 7000 зрителей смогли увидеть солдатский быт разных эпох. А также на безопасном расстоянии понаблюдать главное действо: реконструкции сражений.

Говорят, что 17 век в России был богат на бунты. Бродили по дорогам военизированные отряды вольных людей, а по сути, просто разбойников. Вот государевым стрельцам и приходилось периодически эти отряды уничтожать. И всё вроде бы ясно: вот русские стрельцы, вот русские же разбойники, на вооружении у которых есть даже исторически достоверно отлитая в Липецке пушка. Но откуда на службе у государя английские пикинёры?

Для зрителей не прошло и получаса, а на поле сражения уже следующая эпоха. Холодная осень 1812-го. Уже отгремело Бородинское сражение, потухли пожары в Москве. Французы позорно отступают, занимаясь по пути разбоями и мародёрством. Хотели вот на мирный обоз напасть, но подоспел на выручку русский егерский отряд.

Тем временем, мимо полевого лагеря времен Великой Отечественной строем проходит отряд викингов. Они базировались на самой окраине фестиваля и вообще были словно сами по себе. Пока женщины варили суп из двух куриц, мужчины демонстрировали удаль в командных схватках.

А на главном поле битвы уже середина двадцатого столетия. Если в начале фестиваля публика аплодировала каждому новому залпу, то теперь это потеряло смысл. Пальба почти не умолкает. Задействована военная техника и орудия.

Перед этим боем участникам реконструкции было выдано пять тысяч патронов. Интересно, что в данном постановочном бою они одни и те же, что для советских ППШ, что для немецких Шмайсеров.

Это лишь небольшой эпизод Курской битвы. 10 июня 43-го года разведывательный отряд СС, окопавшийся на побережье реки Псёл, вступает в бой с Советской Армией. Он идет с переменным успехом, но наши, разумеется, победят.