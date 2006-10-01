В Башкирии появился новый аппарат для выхаживания недоношенных младенцев

В Башкирии появился новый аппарат для выхаживания младенцев. Компаундер для инфузионной терапии и перинатального кормления запустили вчера в РДКБ.

С помощью этой установки медикам будет проще ухаживать за недоношенными детьми, которые при рождении весили 500 граммов. Аппарат автоматически смешивает растворы и препараты в стерильном боксе, при этом точность в дозировках намного выше, чем при ручном смешивании. В условиях реанимации для новорожденных это значимое преимущество.

Как рассказали в Минздраве, компаундер купили за счет пожертвований, которые собрали во время благотворительного забега.