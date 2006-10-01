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    В Башкирии появился новый аппарат для выхаживания недоношенных младенцев

    slavin Вчера, 14:06166
    В Башкирии появился новый аппарат для выхаживания недоношенных младенцев

    В Башкирии появился новый аппарат для выхаживания младенцев. Компаундер для инфузионной терапии и перинатального кормления запустили вчера в РДКБ.

    С помощью этой установки медикам будет проще ухаживать за недоношенными детьми, которые при рождении весили 500 граммов. Аппарат автоматически смешивает растворы и препараты в стерильном боксе, при этом точность в дозировках намного выше, чем при ручном смешивании. В условиях реанимации для новорожденных это значимое преимущество.

    Как рассказали в Минздраве, компаундер купили за счет пожертвований, которые собрали во время благотворительного забега.

    Источник: http://ufatime.ru/
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