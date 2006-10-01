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    В Башкирии общественники займутся независимой оценкой качества условий оказания услуг в образовании, культуре и здравоохранении

    slavin Вчера, 15:10154
    В Башкирии общественники займутся независимой оценкой качества условий оказания услуг в образовании, культуре и здравоохранении
    В Уфе 6 июня Комиссия Общественной палаты РБ по образованию, культуре, спорту, молодежной политике, развитию благотворительности и добровольчества (Комиссия) провела зональный образовательный семинар «Организационно-правовое просвещение активных граждан — членов общественных советов РБ».

    В мероприятии приняли участие члены и эксперты Общественной палаты РБ, общественных советов при региональных органах исполнительной власти, при администрациях ряда городов и районов Башкирии, члены общественных советов по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациям в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы.

    В Башкирии общественники займутся независимой оценкой качества условий оказания услуг в образовании, культуре и здравоохранении

    Источник: http://www.bashinform.ru/
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