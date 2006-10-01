В Башкирии до 2025 года будут действовать льготные займы на жилье для семей

В Башкирии приняли проект «Домокомплект» на ближайшие 8 лет, до 2025 года – соответствующее распоряжение утвердило правительство РБ.

Домокомплект – это сруб или брус с пиломатериалами для строительства жилого дома. Суть проекта в том, что семьям в сельской местности предоставляют для его покупки льготный займ на сумму до 300 тысяч рублей. Ставка по такому займу составляет всего 5% годовых, срок – 5 лет.

По словам заместителя председателя Госстроя РБ Егора Родина, этот проект поможет получить жилье 400 семьям.