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    В Башкирии до 2025 года будут действовать льготные займы на жилье для семей

    slavin Вчера, 15:24177
    В Башкирии до 2025 года будут действовать льготные займы на жилье для семей

    В Башкирии приняли проект «Домокомплект» на ближайшие 8 лет, до 2025 года – соответствующее распоряжение утвердило правительство РБ.

    Домокомплект – это сруб или брус с пиломатериалами для строительства жилого дома. Суть проекта в том, что семьям в сельской местности предоставляют для его покупки льготный займ на сумму до 300 тысяч рублей. Ставка по такому займу составляет всего 5% годовых, срок – 5 лет.

    По словам заместителя председателя Госстроя РБ Егора Родина, этот проект поможет получить жилье 400 семьям.


    Источник: http://ufatime.ru/
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