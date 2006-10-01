Республиканские источники водоснабжения не прошли проверку на чистоту





По информации РБК - Уфа, Башкирия по показателям находится почти наравне с Мурманской областью, Чечней и Дагестаном. Как говорится в докладе специалистов, главная причина данной проблемы – отсутствие зон санитарной охраны и некачественная работа по охране чистоты водоемов.



В списках лидеров по качеству водопроводной воды числится Адыгея, Москва, Санкт-Петербург и Алтай. По данным Роспотребнадзора, в этих городах показатели практически 100%. О низком качестве водопроводной воды в регионе не раз заявляли местные эксперты, которые считают, что воду из крана в Уфе пить нельзя. Перед использованием и употреблением стоит провести дополнительную очистку, например, угольным фильтром. Причина некачественной питьевой воды – загрязнение реки Белая.

Источник: В Роспотребнадзоре заявили, что 98% питьевой воды в республике не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.По информации, Башкирия по показателям находится почти наравне с Мурманской областью, Чечней и Дагестаном. Как говорится в докладе специалистов, главная причина данной проблемы – отсутствие зон санитарной охраны и некачественная работа по охране чистоты водоемов.В списках лидеров по качеству водопроводной воды числится Адыгея, Москва, Санкт-Петербург и Алтай. По данным Роспотребнадзора, в этих городах показатели практически 100%. О низком качестве водопроводной воды в регионе не раз заявляли местные эксперты, которые считают, что воду из крана в Уфе пить нельзя. Перед использованием и употреблением стоит провести дополнительную очистку, например, угольным фильтром. Причина некачественной питьевой воды – загрязнение реки Белая.Источник: https://proural.info/

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