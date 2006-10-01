В Башкирии «Регоператор» начинает ремонт систем газоснабжения

«В этом году по существующим нормам мы должны начать ремонт систем газоснабжения, по запросам муниципалитетов запланировали девять домов. Придется доставить собственникам большое неудобство — газ отключат на длительный срок, ведь система газоснабжения после замены требует испытаний. Для ее включения потребуется, чтобы все жильцы стояка были на месте. Хоть одного не будет – газ не пустят: вдруг у него кран остался открытым. Считаю, что на самом деле трубы еще в хорошем состоянии, и, если это подтвердится, будем обращаться, может, удастся что-то изменить», — сообщил на брифинге директор НОФ «Региональный оператор РБ» Борис Герасимов.
Самый редкий вид ремонта – утепление чердаков (3 дома), а самый дорогостоящий – замена лифтового оборудования (608 лифтов в 191 доме).
Всего в программу капремонта на текущий год поставлены 1205 многоквартирных домов, объем финансирования – 4,7 млрд рублей.
Источник: http://www.bashinform.ru/