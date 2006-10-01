Авторизация


    • Забыли пароль?

    В Башкирии «Регоператор» начинает ремонт систем газоснабжения

    slavin Вчера, 15:26121
    В Башкирии «Регоператор» начинает ремонт систем газоснабжения
    В Башкирии в этом году запланирован ремонт кровель 593 многоквартирных домов, из них 238 — в Уфе, сообщили в Фонде «Региональный оператор РБ». Это самый распространенный вид капремонта. На втором месте — ремонт систем водоснабжения и водоотведения (157 домов), на третьем — замена электропроводки (142).

    «В этом году по существующим нормам мы должны начать ремонт систем газоснабжения, по запросам муниципалитетов запланировали девять домов. Придется доставить собственникам большое неудобство — газ отключат на длительный срок, ведь система газоснабжения после замены требует испытаний. Для ее включения потребуется, чтобы все жильцы стояка были на месте. Хоть одного не будет – газ не пустят: вдруг у него кран остался открытым. Считаю, что на самом деле трубы еще в хорошем состоянии, и, если это подтвердится, будем обращаться, может, удастся что-то изменить», — сообщил на брифинге директор НОФ «Региональный оператор РБ» Борис Герасимов.

    Самый редкий вид ремонта – утепление чердаков (3 дома), а самый дорогостоящий – замена лифтового оборудования (608 лифтов в 191 доме).

    Всего в программу капремонта на текущий год поставлены 1205 многоквартирных домов, объем финансирования – 4,7 млрд рублей.


    Источник: http://www.bashinform.ru/
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus