В Правительстве РБ состоялось совещание по вопросам развития моногородов

В мероприятии приняли участие министр экономического развития Республики Башкортостан Сергей Новиков, представители Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан, ООО «Башкирская генерирующая компания», ООО «Юнистрой», АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» и администрации Благовещенского района.
В рамках совещания рассмотрены вопросы реализации инвестиционного проекта ООО «Юнистрой» по строительству завода для производства косметических веществ и обсуждена возможность подключения завода к инженерным сетям.
Для функционирования объекта планируется осуществить строительство газопровода, линии электропередач и сетей связи за счет привлечения мер поддержки некоммерческой организации «Фонд развития моногородов».
Обозначенный инвестиционный проект находится на сопровождении Корпорации развития РБ, предполагает создание порядка 140 рабочих мест и привлечение инвестиций в объеме более 900 млн. рублей, что повлияет на диверсификацию экономики моногорода Благовещенск.
Источник: https://sterlegrad.ru/
В рамках совещания рассмотрены вопросы реализации инвестиционного проекта ООО «Юнистрой» по строительству завода для производства косметических веществ и обсуждена возможность подключения завода к инженерным сетям.
Для функционирования объекта планируется осуществить строительство газопровода, линии электропередач и сетей связи за счет привлечения мер поддержки некоммерческой организации «Фонд развития моногородов».
Обозначенный инвестиционный проект находится на сопровождении Корпорации развития РБ, предполагает создание порядка 140 рабочих мест и привлечение инвестиций в объеме более 900 млн. рублей, что повлияет на диверсификацию экономики моногорода Благовещенск.
Источник: https://sterlegrad.ru/
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