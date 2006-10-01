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    В Правительстве РБ состоялось совещание по вопросам развития моногородов

    slavin Вчера, 15:32150
    В Правительстве РБ состоялось совещание по вопросам развития моногородов
    В мероприятии приняли участие министр экономического развития Республики Башкортостан Сергей Новиков, представители Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан, ООО «Башкирская генерирующая компания», ООО «Юнистрой», АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» и администрации Благовещенского района.

    В рамках совещания рассмотрены вопросы реализации инвестиционного проекта ООО «Юнистрой» по строительству завода для производства косметических веществ и обсуждена возможность подключения завода к инженерным сетям.

    Для функционирования объекта планируется осуществить строительство газопровода, линии электропередач и сетей связи за счет привлечения мер поддержки некоммерческой организации «Фонд развития моногородов».

    Обозначенный инвестиционный проект находится на сопровождении Корпорации развития РБ, предполагает создание порядка 140 рабочих мест и привлечение инвестиций в объеме более 900 млн. рублей, что повлияет на диверсификацию экономики моногорода Благовещенск.
    Источник: https://sterlegrad.ru/
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