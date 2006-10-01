В Правительстве РБ состоялось совещание по вопросам развития моногородов

В Башкирии отметят 25-летие Конституции РБ

В этом году исполняется 25 лет со дня принятия Конституции Республики Башкортостан. В связи с этим будет создан оргкомитет по подготовке мероприятий, большинство из них проведут в ноябре и декабре.