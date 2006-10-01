В Башкирии семьям, воспитывающим 8 детей, выплатят 600 тыс рублей

В Башкирии семьям, воспитывающим 8 несовершеннолетних детей, будут выплачивать по 600 тысяч рублей единовременно. Рустэм Хамитов поручил Правительству республики разработать соответствующие изменения.

Отметим, что раньше пособие выплачивали только семьям воспитывающим 9 детей.

Напомним, ранее власти республики утвердили план мероприятий Года семьи. Так, в регионе планируется создать для каждого района и города так называемые «семейные паспорта», где будет отражена социальная обстановка в республике. Кроме того предлагается разработать и установить «семейные тарифы». Они могут действовать в коммерческих и в бюджетных организациях.