Евгений Маврин назначен Руководителем Администрации Главы Республики Башкортостан

Указом Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова Руководителем Администрации Главы Республики Башкортостан назначен Евгений Маврин.

Другим Указом Главы Республики Башкортостан Владимир Нагорный освобождён от должности Руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан.

Маврин Евгений Викторович родился 24 сентября 1964 года в Уфе. В 1986 году окончил Башкирский государственный университет, в 2003 году – Московский институт экономики, статистики и информатики.

Трудовую деятельность начал в 1986 году освобождённым секретарём Комитета ВЛКСМ Башкирского государственного университета.

В 1991–1994 годах – ответственный организатор по работе со студенческой молодёжью, секретарь – руководитель аппарата комиссии по работе с учащейся молодёжью и пионерами, заведующий Рескома СДМБ (Башкирского обкома ВЛКСМ), председатель Союза студентов Башкирии.

В 1994–1996 годах – заместитель директора по воспитательной работе Уфимского финансово-экономического колледжа.

В 1996–2007 годах – начальник отдела организации обучения, начальник отдела бизнес-администрирования, начальник Управления бизнес-администрирования, директор Административного департамента, исполнительный директор ОАО Банк «Уралсиб» (РИКБ «Башкредитбанк»).

В 2007–2010 годах – генеральный директор ООО «ОЗНА-Менеджмент».

В 2010–2012 годах – заместитель министра, первый заместитель министра, министр экономического развития Республики Башкортостан.

В 2012–2015 годах – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан.

В 2015 году – помощник Главы Республики Башкортостан.

В 2016–2018 годах – директор Автономной некоммерческой организации «Культурно-образовательный центр «Арт-Уфа».

Заслуженный экономист Республики Башкортостан.