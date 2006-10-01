Авторизация


    • Забыли пароль?

    В Кигинском районе назначили нового прокурора

    slavin Вчера, 16:48138
    В Кигинском районе назначили нового прокурора

    В Башкортостане назначен прокурор Кигинского района. Приказом Генерального прокурора России в должность прокурора района вступил младший советник юстиции Булат Валиев. Об этом рассказали в прокуратуре РБ.

    Булат Адибович родился в 1985 году в деревне Николаевка Благовещенского района. В 2008 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция».


    С 2009 по 2013 годы занимал должность помощника прокурора Калининского района Уфы, с 2013 года по май текущего года работал заместителем прокурора Караидельского района.


    Источник: https://bash.news/

    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    Метки: Кигинский район

    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus