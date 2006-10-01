В Кигинском районе назначили нового прокурора

В Башкортостане назначен прокурор Кигинского района. Приказом Генерального прокурора России в должность прокурора района вступил младший советник юстиции Булат Валиев. Об этом рассказали в прокуратуре РБ.

Булат Адибович родился в 1985 году в деревне Николаевка Благовещенского района. В 2008 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция».

С 2009 по 2013 годы занимал должность помощника прокурора Калининского района Уфы, с 2013 года по май текущего года работал заместителем прокурора Караидельского района.