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    Уфимцы в национальных костюмах могут попасть в Книгу рекордов

    slavin Сегодня, 11:11113
    Уфимцы в национальных костюмах могут попасть в Книгу рекордов

    Уфимцы могут попасть в Книгу рекордов России. Для этого нужно просто прийти на площадь Салавата Юлаева в национальном костюме.

    9 июня в городе начнется фестиваль «Сердце Евразии». В рамках мероприятия устраивают парад национального костюма. Участвовать будут не только народы Башкирии, но и Поволжья, Средней Азии, Кавказа, а также студенты из Китая, Индии, Вьетнама и Африки.

    По задумке, это должно стать самым массовым шествием в национальных костюмах. Регистрировать рекорд будет главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.


    Источник: http://ufatime.ru/
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    Метки: Уфа

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