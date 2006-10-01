Уфимцы в национальных костюмах могут попасть в Книгу рекордов

Уфимцы могут попасть в Книгу рекордов России. Для этого нужно просто прийти на площадь Салавата Юлаева в национальном костюме.

9 июня в городе начнется фестиваль «Сердце Евразии». В рамках мероприятия устраивают парад национального костюма. Участвовать будут не только народы Башкирии, но и Поволжья, Средней Азии, Кавказа, а также студенты из Китая, Индии, Вьетнама и Африки.

По задумке, это должно стать самым массовым шествием в национальных костюмах. Регистрировать рекорд будет главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.