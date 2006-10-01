В Сибае на форуме «Зауралье-2018» обсудят вопросы поддержки экспорта

Государственная поддержка экспортной деятельности малого бизнеса будет рассмотрена на полях экономического форума «Зауралье-2018», который пройдет 9 и 10 июня в Сибае и Баймакском районе.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, на круглом столе «Институты и инструменты поддержки малого бизнеса», который состоится 9 июня, планируется обсудить вопросы повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего бизнеса, продвижения товаров и услуг республиканских товаропроизводителей на внешние рынки, увеличения доли продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта и другие.

Предпринимателям расскажут о возможностях, условиях и механизмах получения льготных займов и поручительств, бесплатной информационной, консультационной и образовательной поддержки. В частности, директор АНО «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан» Ильдус Халитов представит оказываемые Центром услуги: консультирование по перспективным рынкам сбыта продукции, содействие в переводе презентационных материалов на иностранные языки, продвижение информации об экспортерах республики на зарубежные рынки, проведение обучающих семинаров и организация бизнес-миссий.