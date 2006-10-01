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    Уфа примет первый этап Кубка РБ по мотокроссу

    slavin Сегодня, 12:36144
    Уфа примет первый этап Кубка РБ по мотокроссу
    Молодые гонщики, мотокроссмены со всего Башкортостана и соседних регионов приедут в Уфу, чтобы побороться за призовые места этапа Кубка республики.

    «Возрастная категория от восьми лет и старше. Гостями соревнований станут известные мотогонщики: чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по мотогонкам на льду Дмитрий Буланкин, восьмикратный чемпион мира в личном зачете, 12-кратный чемпион мира в командном зачете, многократный чемпион России Николай Красников, а также бронзовый призер чемпионата Европы Никита Богданов», — уточнили организаторы.

    Соревнования пройдут в воскресенье, 10 июня, в Демском районе столицы (лесопарковая зона «Баланово»). Начало в 12 часов.


    Источник: http://www.bashinform.ru/
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