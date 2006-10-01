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    В заливе реки Белой в Уфе произошел разлив нефтепродуктов

    slavin Сегодня, 14:4079
    В заливе реки Белой в Уфе произошел разлив нефтепродуктов
    В Ленинском районе предотвратили опасное загрязнение воды.

    По информации Управления гражданской защиты, ЧП произошло утром 8 июня по вине частного предпринимателя. Он приобрел несколько старых теплоходов с целью дальнейшего распила на металлолом. Однако на одном из них оказались остатки нефтепродуктов, которые попали в реку. Разлив произошел в районе ул.Деревенская переправа, 12.

    На место происшествия прибыли спасатели ПСО Уфы, сотрудники Управления гражданской защиты по Ленинскому району и специалисты Минэкологии РБ. Им удалось не допустить дальнейшего распространения загрязнения. Виновника ситуации обязуют заняться работами по сбору нефтепродуктов.
    Источник: https://proural.info/
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    Метки: Уфа

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