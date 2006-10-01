В заливе реки Белой в Уфе произошел разлив нефтепродуктов

В уфимском ресторане «Пристань» погибли пять человек

Сегодняна территории ресторанного комплекса «Пристань», расположенного по адресу Бельская, 25, погибли пять человек, есть еще 1 пострадавший. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.