Киностудия «Башкортостан» проводит конкурс сценариев

Был объявлен конкурс сценариев для производства фильмов. Учредителем и организатором являются Киностудия «Башкортостан», а также Министерство культуры РБ. Конкурс будет проведен по трем номинациям.

Участие могут принять сценаристы и кинематографисты, а также юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели. Для участия нужно подать заявку в установленные сроки. Ккиносценарии принимаются как на русском, так и на башкирском языке. Для участия нужно предоставить полный сценарный пакет, в который войдет текст, синопсис, резюме автора.

Сценарии должны соответствовать приоритетному направлению развития национальной кинематографии в республике. В частности, нести идеи патриотизма, миротворчества и гуманизма. Конкурс проводится по следующим номинациям:

- лучший киносценарий полнометражного игрового фильма;

- лучший киносценарий короткометражного игрового фильма;

- лучший киносценарий документального фильма.