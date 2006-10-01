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    Киностудия «Башкортостан» проводит конкурс сценариев

    slavin Сегодня, 14:41129
    Киностудия «Башкортостан» проводит конкурс сценариев

    Был объявлен конкурс сценариев для производства фильмов. Учредителем и организатором являются Киностудия «Башкортостан», а также Министерство культуры РБ. Конкурс будет проведен по трем номинациям.

    Участие могут принять сценаристы и кинематографисты, а также юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели. Для участия нужно подать заявку в установленные сроки. Ккиносценарии принимаются как на русском, так и на башкирском языке. Для участия нужно предоставить полный сценарный пакет, в который войдет текст, синопсис, резюме автора.


    Сценарии должны соответствовать приоритетному направлению развития национальной кинематографии в республике. В частности, нести идеи патриотизма, миротворчества и гуманизма. Конкурс проводится по следующим номинациям:


    - лучший киносценарий полнометражного игрового фильма;


    - лучший киносценарий короткометражного игрового фильма;


    - лучший киносценарий документального фильма.


    Фото: Интернет Источник: https://bash.news/

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