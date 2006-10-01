Рустэм Хамитов обсудил развитие авиаперевозок с главой компании «ЮТэйр» Андреем Мартиросовым

Сегодня в Доме Республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с генеральным директором ПАО Авиакомпания «ЮТэйр» Андреем Мартиросовым. Во встрече также приняли участие члены Правительства РБ, руководство Торгово-промышленной палаты РБ и АО Международный аэропорт «Уфа».

Стороны обсудили вопросы развития международных и межрегиональных авиаперевозок из уфимского аэропорта, расширения сотрудничества по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов.

– Мы видим, что «ЮТэйр» у нас в республике работает хорошо. Объёмы перевозок – на должном уровне. Мы понимаем, что компания, пережив, может быть, самые сложные времена, сейчас находится на подъёме, – сказал Рустэм Хамитов. – В этой связи мы готовы предложить ещё несколько вариантов совместного сотрудничества для того, чтобы было выгодно и вам, и нам. В частности, увеличение количества новых российских, межрегиональных, международных маршрутов, выполняемых из аэропорта «Уфа». Безусловно, мы в этом заинтересованы. При этом мы возьмём на себя часть расходов, будем субсидировать эти рейсы.

Глава республики предложил обсудить развитие не только межрегиональных, но и международных перевозок, в том числе в Европу и страны Востока. Сегодняшняя ситуация, когда люди часто вынуждены лететь за рубеж с пересадками, по словам Рустэма Хамитов, тормозит в том числе развитие бизнеса республики.

– Ещё один вопрос – это развитие ремонтной базы у нас, в аэропорту «Уфа». Мы с вами уже шесть-семь лет совместно эксплуатируем ангар, в котором идёт ремонт авиационной техники, – отметил Рустэм Хамитов. – Думаю, всё-таки есть необходимость ещё раз вернуться к этому вопросу, посмотреть возможность расширения такого рода сотрудничества. Либо путём строительства новых производственных площадок на территории аэропорта «Уфа» и дальнейшей их передачи вам в аренду. Либо использовать те мощности, которые уже есть, отремонтировав их совместно и приспособив для ремонта авиационной техники.

Генеральный директор авиакомпании сообщил, что «ЮТэйр» успешно развивает в республике свои производственные мощности. Сегодня численность персонала здесь достигает почти 600 человек. Это инженерно-технический, лётный состав, бортпроводники. Компания активно взаимодействует с вузами региона в части подготовки высококвалифицированных кадров, создаёт рабочие места для молодёжи.

В Уфе находится один из крупнейших технических центров страны по обслуживанию авиационной техники. В прошлом году здесь выполнено почти 200 тысяч нормо-часов технического обслуживания, а за четыре месяца этого года – уже 80 тысяч.

– Последние решения, принятые по Вашей инициативе в аэропорту «Уфа», позволили серьёзным образом увеличить полеты, связывающие столицу республики с крупными региональными центрами. Тем самым был положен старт программы по формированию в Уфе транспортного узла. Сегодня совместно с аэропортом мы формируем транзитные потоки. Эту работу надо продолжить, – сказал Андрей Мартиросов. – Хотелось бы сказать, что наше развитие здесь, в Уфе – это хорошее подтверждение того, что в республике благоприятный инвестиционный климат.Напомним, что «ЮТэйр» входит в Топ-5 российских авиаперевозчиков. Авиакомпания летает по 150 направлениям, более 60 из которых доступны только пассажирам «ЮТэйр». В 2017 году пассажиропоток авиакомпании вырос на 9,6 процента до 7,3 млн. пассажиров. В прошлом году «ЮТэйр» также стал лидером в отрасли по пунктуальности – 98,8 процента рейсов выполнены по расписанию.