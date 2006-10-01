Сегодня отмечается день герба Уфы

Серебряный цвет поля герба – символ веры, чистосердечности и благородства. Зеленый цвет оконечности герба символизирует изобилие, радость, свободу, покой и мир.
8 июня в 1782 году Сенат своим указом утвердил герб Уфы с изображением бегущей куницы в серебряном поле «в знак таковых зверей изобилия», автором которого стал действительный статский советник А. А. Волков. Современный герб города Уфы был воссоздан автором Салаватом Гилязетдиновым на основе исторического герба.
Герб является официальным символом городского округа город Уфа РБ. На современном гербе Уфы изображена куница натурального коричнево-бурого цвета, бегущая по зеленому полю на серебряном фоне.
В обиход герб Уфы с куницей вошел в 1740-х годах. Этот герб восходит к самым первым территориальным эмблемам, известным российской истории, – к большой государственной печати 1577 года, на которой были помещены знаки основных, входящих в состав России территорий и, в частности, печать Югорская и печать Болгарская. В терминологии XVI века Югорской землей обтекаемо назывался весь Урал и Зауралье, а Болгарской землей – Прикамье и Среднее Левобережье Волги, то есть примерно те земли, которые сегодня занимает Башкортостан. Печать Болгарская представляла собой изображение некого среднего по размерам идущего зверя, печать Югорская – бегущую куницу. Именно на основании этих печатей и был составлен уфимский герб.
Появление куницы в гербе Уфы исторически обосновано. Е. Зябловский в книге «Землеописание Российской империи для всех состояний» пишет: «Куница водится в разных местах, но лучше всего около Уфы». Уфимская крепость, основанная в 1574 году, была призвана защищать башкирские земли от набегов соседних ханств и одновременно служила центральным пунктом сбора подати. Мех куницы и соболя издавна ценился на Руси, и на основе договора с русским царем башкиры условились платить ясак мехом куницы.
Современный герб города Уфы был воссоздан автором Салаватом Гилязетдиновым на основе исторического герба. Центральной фигурой герба является куница натурального коричнево-бурого цвета в позе свободного бега. Приподнятая голова с вытянутой и красиво изогнутой шеей придают кунице уверенность и спокойствие. Вся ее фигура, горделивая поза, мех с позолотой олицетворяют богатство, гордость и достоинство.
Герб был утвержден решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан № 16/4 от 12 октября 2006 года. Решением Совета № 24/19 от 17 мая 2007 года герб был изменен – добавилось обрамление в виде венка из золотых дубовых ветвей с золотыми листьями и золотыми желудями, также добавилась золотая лента, а между верхними концами венка золотыми прописными буквами размещена надпись «1574» – год основания Уфы. Номер герба в Геральдическом регистре Российской Федерации: 3000.
Источник: https://proural.info/
8 июня в 1782 году Сенат своим указом утвердил герб Уфы с изображением бегущей куницы в серебряном поле «в знак таковых зверей изобилия», автором которого стал действительный статский советник А. А. Волков. Современный герб города Уфы был воссоздан автором Салаватом Гилязетдиновым на основе исторического герба.
Герб является официальным символом городского округа город Уфа РБ. На современном гербе Уфы изображена куница натурального коричнево-бурого цвета, бегущая по зеленому полю на серебряном фоне.
В обиход герб Уфы с куницей вошел в 1740-х годах. Этот герб восходит к самым первым территориальным эмблемам, известным российской истории, – к большой государственной печати 1577 года, на которой были помещены знаки основных, входящих в состав России территорий и, в частности, печать Югорская и печать Болгарская. В терминологии XVI века Югорской землей обтекаемо назывался весь Урал и Зауралье, а Болгарской землей – Прикамье и Среднее Левобережье Волги, то есть примерно те земли, которые сегодня занимает Башкортостан. Печать Болгарская представляла собой изображение некого среднего по размерам идущего зверя, печать Югорская – бегущую куницу. Именно на основании этих печатей и был составлен уфимский герб.
Появление куницы в гербе Уфы исторически обосновано. Е. Зябловский в книге «Землеописание Российской империи для всех состояний» пишет: «Куница водится в разных местах, но лучше всего около Уфы». Уфимская крепость, основанная в 1574 году, была призвана защищать башкирские земли от набегов соседних ханств и одновременно служила центральным пунктом сбора подати. Мех куницы и соболя издавна ценился на Руси, и на основе договора с русским царем башкиры условились платить ясак мехом куницы.
Современный герб города Уфы был воссоздан автором Салаватом Гилязетдиновым на основе исторического герба. Центральной фигурой герба является куница натурального коричнево-бурого цвета в позе свободного бега. Приподнятая голова с вытянутой и красиво изогнутой шеей придают кунице уверенность и спокойствие. Вся ее фигура, горделивая поза, мех с позолотой олицетворяют богатство, гордость и достоинство.
Герб был утвержден решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан № 16/4 от 12 октября 2006 года. Решением Совета № 24/19 от 17 мая 2007 года герб был изменен – добавилось обрамление в виде венка из золотых дубовых ветвей с золотыми листьями и золотыми желудями, также добавилась золотая лента, а между верхними концами венка золотыми прописными буквами размещена надпись «1574» – год основания Уфы. Номер герба в Геральдическом регистре Российской Федерации: 3000.
Источник: https://proural.info/
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