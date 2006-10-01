Сегодня отмечается день герба Уфы

Георгиевская лента и Гвардейская лента. В чём отличие

Те, кто назвал общероссийскую акцию «Георгиевская ленточка», способствуют не памяти, а забвению подвига нашего народа. Георгиевским крестом в годы Великой Отечественной никого не награждали и никакого отношения к разгрому гитлеровской Германии эта награда не имеет. Она имеет отношение только к войнам Российской империи.