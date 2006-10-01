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    В Башкирии приступили к испытаниям биотоплива на основе рапсового масла

    slavin Сегодня, 16:3864
    В Башкирии приступили к испытаниям биотоплива на основе рапсового масла
    В условиях нестабильности на топливном рынке учёные вновь возобновили разработки альтернативного источника энергии. К примеру, в аграрном университете сейчас приступили к испытаниям биотоплива на основе рапсового масла. Кроме того, научные сотрудники изучают и свойства масла крамбе — малораспространённой, но очень перспективной масличной культуры. Гульшат Валеева узнавала, смогут ли разработки составить конкуренцию дизельному топливу и бензину.


    Вместо дорогостоящей «солярки» — растительное масло, которое в современных реалиях дешевле почти в 5 раз. Фантастика? Вовсе нет, уверяют учёные. Опытные испытания показывают, что дизельный двигатель вполне способен работать на этом источнике питания. Правда, нюансы всё-таки есть.


    То есть, в чистом виде только растительное масло использовать не получится. Сейчас задача исследователей — выяснить, в каком процентном соотношении с дизельным топливом масло будет преобразовываться в энергию эффективнее всего. Учёные в поисках идеального состава биотоплива.


    Зато в ходе испытания отлично себя зарекомендовало масло крамбе. Растение сейчас только набирает популярность среди аграриев, но уже многие хозяйства отмечают перспективность масличной культуры. Теперь вот выяснилось еще одно свойство.


    Исследования свойств растительного масла как альтернативного источника энергии велись давно. Однако, особую актуальность они приобрели в связи с последними резкими скачками цен на топливо. 


    Биотопливо позволит аграриям не зависеть от колебаний на рынке сырья. Ведь масличные культуры они могут выращивать самостоятельно, в соответствии со своими нуждами. Для потребителей же разработки учёных будут своеобразным оберегом от резкого повышения цен на продукты питания.


     

    Источник: https://gtrk.tv/
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