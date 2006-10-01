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    В Башкортостане химпрополку озимых культур провели на площади 197 тысяч га

    slavin Вчера, 09:08150
    В Башкортостане химпрополку озимых культур провели на площади 197 тысяч га

    На полях республики продолжается химпрополка посевов. Аграрии продолжают проводить комплекс мероприятий по уходу за посевами. Работы уже были проведены на площади 197 тысяч га.

    В хозяйствах продолжают обрабатывать посевы сахарной свеклы. Полностью был завершен первый и второй этапы работ в Альшеевском и Давлекановском районах. В некоторых районах работы продолжаются.


    По третьему кругу прошла обработка сахарная свекла в Давлекановском районе. Обработки были проведены на 21% территории. Стоит отметить, что благодаря защите растений каждый год удается сохранить огромное количество урожая.


    Фото: Пресс-служба Минсельхоза РБ Источник: https://bash.news/

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