В республике подведены итоги конкурса «Лучшие товары Башкортостана», где были представлены продукция и услуги 59 предприятий республики по 114 наименованиям. В числе победителей — множество предприятий агропромышленного комплекса, сообщили в Минсельхозе РБ. Так, в номинации «Промышленные товары для населения» лауреатом стали органические удобрения НВП «БашИнком», в номинации «Продовольствие» — продукция местных хлебокомбинатов и пекарен, птицефабрик, фермерских хозяйств. В числе лауреатов оказался 21 обладатель товарного знака «Продукт Башкортостана», отметили в Госкомторговли РБ.

Лауреаты конкурса получили право маркировать продукцию логотипом «Лучший товар Башкортостана» и участвовать в федеральном этапе программе «100 лучших товаров России», которая действует 21-й год.