Ирек Ялалов наградил уфимцев, развивающих родной город

В Уфе состоялась церемония вручения XII Общественной городской премии «Достояние столицы».
Ежегодный конкурс учрежден еще в 2006 году Общественным фондом развития города для того, чтобы поддерживать уфимцев, которые своими добрыми делами и интересными проектами способствуют развитию и процветанию города. В текущем году его посвятили Году семьи в Республике Башкортостан.
Мэр Уфы поприветствовал гостей церемонии и поздравил номинантов конкурса.
— Среди номинантов есть общественные и политические деятели, ученые и представители творческих профессий, врачи и учителя, спортсмены и журналисты, представители социально ответственного бизнеса, студенты и пенсионеры. Объединяет их одно — любовь к родному городу и желание сделать его еще лучше, — сказал он. — Отрадно, что в выборе лауреатов общественной премии принимает участие практически вся Уфа. Горожане отдают свои голоса за самых лучших, достойных, целеустремленных, за тех, на кого можно и нужно равняться. От всей души поздравляю всех победителей нынешнего конкурса с победой. Вы – настоящее достояние и гордость нашей столицы. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и достижений на благо нашего родного города!
После своего выступления Ирек Ялалов вручил награды победителям конкурса.
В разных номинациях ими стали:
«Общественное признание за заслуги перед городом» — главный редактор журнала «Уфа», газеты «Уфимские ведомости» и электронной газеты «Уфавед» Галина Ишмухаметова; заведующий кафедрой онкологии Института дополнительного профессионального образования БГМУ, директор Научно-исследовательского института онкологии БГМУ Шамиль Ганцев; пианистка, заслуженная артистка Республики Башкортостан Евгения Пупкова;
«Уфа – город счастливых семей» — семья Исхаковых Альбина и Фанис;
«Успешные трудовые династии» — семейная династия Бурмакиных-Кошелевых, сфера деятельности: эколого-биологическое образование;
«Уфа — город демографически значимых инициатив» – заведующая родовым отделением клинического госпиталя «Мать и дитя» Уфы Лариса Грачева;
«Уфа — город больших достижений в культуре и в образовании» — основатель и директор музыкальной школы для взрослых и детей «Виртуозы» Ирина Хаматдинова;
«Уфа — город, сохраняющий традиции благотворительности» — член президиума Общественной организации «Уфимский городской Союз женщин», генеральный директор ООО «Гротес» Венера Миннибаева;
«Уфа — город равных возможностей» — председатель Региональной общественной организации Совет матерей «Материнское сердце» Республики Башкортостан Гульшат Ибрагимова и представитель Региональной общественной организации инвалидов-колясочников «Альтернатива» Республики Башкортостан Татьяна Селезнева;
«Уфа — город жителей с активной гражданской позицией» — руководитель Волонтерского центра Башкирского государственного медицинского университета Алина Гизатуллина.
Для талантливых детей и подростков, которые благодаря своим талантам, упорству и целеустремленности прославляют Уфу на республиканском, федеральном и международном уровне в сфере науки, образования, культуры, спорта, искусства и волонтерства, добавлена специальная номинация конкурса – «Будущее столицы».
В этой номинации были отмечены: ученик 11 класса МБОУ Ордена Дружбы народов Гимназия № 3 им. М.А. Горького г.Уфа Камиль Аминов Уралович; ученик 7 класса МБОУ Школа № 74 г. Уфа, Детско-юношеская спортивная школа № 22 Никита Варнавский Алексеевич; ученица 10 класса МБОУ Лицей № 5 г.Уфа Анастасия Нестерова; ученица 4 класса МБОУ Гимназия № 64 г.Уфа, Детско-юношеская спортивная школа № 22 Аксинья Тимофеева; ученик 7 класса МБОУ Лицей № 68 г.Уфа Максим Шамсубаров; ученик 10 класса МБОУ Ордена Дружбы народов Гимназия № 3 им. М.А. Горького г.Уфа Мурат Хайруллин.
Источник: https://proural.info/
Ежегодный конкурс учрежден еще в 2006 году Общественным фондом развития города для того, чтобы поддерживать уфимцев, которые своими добрыми делами и интересными проектами способствуют развитию и процветанию города. В текущем году его посвятили Году семьи в Республике Башкортостан.
Мэр Уфы поприветствовал гостей церемонии и поздравил номинантов конкурса.
— Среди номинантов есть общественные и политические деятели, ученые и представители творческих профессий, врачи и учителя, спортсмены и журналисты, представители социально ответственного бизнеса, студенты и пенсионеры. Объединяет их одно — любовь к родному городу и желание сделать его еще лучше, — сказал он. — Отрадно, что в выборе лауреатов общественной премии принимает участие практически вся Уфа. Горожане отдают свои голоса за самых лучших, достойных, целеустремленных, за тех, на кого можно и нужно равняться. От всей души поздравляю всех победителей нынешнего конкурса с победой. Вы – настоящее достояние и гордость нашей столицы. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и достижений на благо нашего родного города!
После своего выступления Ирек Ялалов вручил награды победителям конкурса.
В разных номинациях ими стали:
«Общественное признание за заслуги перед городом» — главный редактор журнала «Уфа», газеты «Уфимские ведомости» и электронной газеты «Уфавед» Галина Ишмухаметова; заведующий кафедрой онкологии Института дополнительного профессионального образования БГМУ, директор Научно-исследовательского института онкологии БГМУ Шамиль Ганцев; пианистка, заслуженная артистка Республики Башкортостан Евгения Пупкова;
«Уфа – город счастливых семей» — семья Исхаковых Альбина и Фанис;
«Успешные трудовые династии» — семейная династия Бурмакиных-Кошелевых, сфера деятельности: эколого-биологическое образование;
«Уфа — город демографически значимых инициатив» – заведующая родовым отделением клинического госпиталя «Мать и дитя» Уфы Лариса Грачева;
«Уфа — город больших достижений в культуре и в образовании» — основатель и директор музыкальной школы для взрослых и детей «Виртуозы» Ирина Хаматдинова;
«Уфа — город, сохраняющий традиции благотворительности» — член президиума Общественной организации «Уфимский городской Союз женщин», генеральный директор ООО «Гротес» Венера Миннибаева;
«Уфа — город равных возможностей» — председатель Региональной общественной организации Совет матерей «Материнское сердце» Республики Башкортостан Гульшат Ибрагимова и представитель Региональной общественной организации инвалидов-колясочников «Альтернатива» Республики Башкортостан Татьяна Селезнева;
«Уфа — город жителей с активной гражданской позицией» — руководитель Волонтерского центра Башкирского государственного медицинского университета Алина Гизатуллина.
Для талантливых детей и подростков, которые благодаря своим талантам, упорству и целеустремленности прославляют Уфу на республиканском, федеральном и международном уровне в сфере науки, образования, культуры, спорта, искусства и волонтерства, добавлена специальная номинация конкурса – «Будущее столицы».
В этой номинации были отмечены: ученик 11 класса МБОУ Ордена Дружбы народов Гимназия № 3 им. М.А. Горького г.Уфа Камиль Аминов Уралович; ученик 7 класса МБОУ Школа № 74 г. Уфа, Детско-юношеская спортивная школа № 22 Никита Варнавский Алексеевич; ученица 10 класса МБОУ Лицей № 5 г.Уфа Анастасия Нестерова; ученица 4 класса МБОУ Гимназия № 64 г.Уфа, Детско-юношеская спортивная школа № 22 Аксинья Тимофеева; ученик 7 класса МБОУ Лицей № 68 г.Уфа Максим Шамсубаров; ученик 10 класса МБОУ Ордена Дружбы народов Гимназия № 3 им. М.А. Горького г.Уфа Мурат Хайруллин.
Источник: https://proural.info/
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