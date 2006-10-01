В Башкирии впервые состоятся «Игры кочевников»

Место проведения – курорт «Якты-Куль» (Банное). Ожидается участие более 100 спортсменов нашей республики.
Цель мероприятия - отбор победителей для участия в III Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Республике Кыргызстан с 2 по 9 сентября 2018 года.
Организаторами «Игр кочевников» являются Министерство спорта и молодежной политики Республики Башкортостан, ГУП Санаторий «Якты-Куль», санаторий "Юбилейный".
В рамках соревнований «Игры кочевников» также запланированы деловая часть и культурно – массовые мероприятия для зрителей:
- круглый стол с участием представителей министерств и ведомств Республики Башкортостан;
- выступление фольклорных коллективов - участников и победителей Республиканского телевизионного конкурса «Байык»;
- фестиваль современной этнической музыки «Уралым» с участием иностранных музыкантов и специалистов музыкальной индустрии;
- вечерняя молодежная программа
Все желающие могут стать зрителями.
Источник: https://sterlegrad.ru/
Цель мероприятия - отбор победителей для участия в III Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Республике Кыргызстан с 2 по 9 сентября 2018 года.
Организаторами «Игр кочевников» являются Министерство спорта и молодежной политики Республики Башкортостан, ГУП Санаторий «Якты-Куль», санаторий "Юбилейный".
В рамках соревнований «Игры кочевников» также запланированы деловая часть и культурно – массовые мероприятия для зрителей:
- круглый стол с участием представителей министерств и ведомств Республики Башкортостан;
- выступление фольклорных коллективов - участников и победителей Республиканского телевизионного конкурса «Байык»;
- фестиваль современной этнической музыки «Уралым» с участием иностранных музыкантов и специалистов музыкальной индустрии;
- вечерняя молодежная программа
Все желающие могут стать зрителями.
Источник: https://sterlegrad.ru/
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Метки: Якты-Куль