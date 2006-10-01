В Башкирии впервые состоятся «Игры кочевников»





Цель мероприятия - отбор победителей для участия в III Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Республике Кыргызстан с 2 по 9 сентября 2018 года.



Организаторами «Игр кочевников» являются Министерство спорта и молодежной политики Республики Башкортостан, ГУП Санаторий «Якты-Куль», санаторий "Юбилейный".



В рамках соревнований «Игры кочевников» также запланированы деловая часть и культурно – массовые мероприятия для зрителей:



- круглый стол с участием представителей министерств и ведомств Республики Башкортостан;



- выступление фольклорных коллективов - участников и победителей Республиканского телевизионного конкурса «Байык»;



- фестиваль современной этнической музыки «Уралым» с участием иностранных музыкантов и специалистов музыкальной индустрии;



- вечерняя молодежная программа



Все желающие могут стать зрителями.

Источник: Место проведения – курорт «Якты-Куль» (Банное). Ожидается участие более 100 спортсменов нашей республики.Цель мероприятия - отбор победителей для участия в III Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Республике Кыргызстан с 2 по 9 сентября 2018 года.Организаторами «Игр кочевников» являются Министерство спорта и молодежной политики Республики Башкортостан, ГУП Санаторий «Якты-Куль», санаторий "Юбилейный".В рамках соревнований «Игры кочевников» также запланированы деловая часть и культурно – массовые мероприятия для зрителей:- круглый стол с участием представителей министерств и ведомств Республики Башкортостан;- выступление фольклорных коллективов - участников и победителей Республиканского телевизионного конкурса «Байык»;- фестиваль современной этнической музыки «Уралым» с участием иностранных музыкантов и специалистов музыкальной индустрии;- вечерняя молодежная программаВсе желающие могут стать зрителями.Источник: https://sterlegrad.ru/

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