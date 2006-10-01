С 1 июля бюджетники, пенсионеры и студенты переходят на карту «Мир» - Нацбанк Башкирии

С 1 июля все бюджетники, включая пенсионеров, студентов и работников бюджетных организаций, будут получать выплаты на карту «Мир».
Как пояснили в пресс-службе Отделения – Нацбанке Башкирии, пенсионеров, имеющих карты других платежных систем, привязанные к пенсионному счету, переведут на карту «Мир» по мере истечения срока действия их карт международных платежных систем, но не позднее 1 июля 2020 года.
При этом текущий порядок выбора способа получения выплаты сохранится. Так, если пенсионер захочет получать пенсию наличными или на счет в банке, к которому не привязана карта, он сможет получать выплаты таким же образом, как и раньше.
Если же он решит получать средства на карту, то ему будет выпущена только карта «Мир» и как минимум одна такая карта для него должна выпускаться бесплатно, без взимания каких-либо комиссий за ее обслуживание и снятие по ней наличных в банкоматах банка-эмитента.
Карта «Мир» – это не только привычная банковская карта, но и основа для реализации различных проектов. Она может объединять платежную, социальную, транспортную и другие составляющие. Требования к банкам о предоставлении клиентам-бюджетникам карт «Мир» касается только сферы бюджетных выплат, в отношении которых государство имеет право определять порядок их получения. Такие требования не ограничивают конкуренции между банками при обслуживании клиентов, не предоставляют преимуществ одним кредитным организациям перед другими и не влекут доминирования каких-либо игроков рынка. Национальный платежный инструмент, которым является карта «Мир», выпускается разными банками, и гражданин может сам выбрать наиболее подходящий для него банк. Как сообщало агентство «Башинформ», первые карты платежной системы «Мир» выпущены в декабре 2015 года для удобства и безопасности безналичных платежей на территории России.
К апрелю текущего года в Башкирии выпущено почти 800 тысяч карт «Мир».
В общем объеме выпущенных платежных карт доля карт «Мир» составляет 12,3% (год назад этот показатель составлял 1,6%). Доля операций с их использованием в республике увеличилась за год до 11,8%.
Источник: http://www.bashinform.ru/
Как пояснили в пресс-службе Отделения – Нацбанке Башкирии, пенсионеров, имеющих карты других платежных систем, привязанные к пенсионному счету, переведут на карту «Мир» по мере истечения срока действия их карт международных платежных систем, но не позднее 1 июля 2020 года.
При этом текущий порядок выбора способа получения выплаты сохранится. Так, если пенсионер захочет получать пенсию наличными или на счет в банке, к которому не привязана карта, он сможет получать выплаты таким же образом, как и раньше.
Если же он решит получать средства на карту, то ему будет выпущена только карта «Мир» и как минимум одна такая карта для него должна выпускаться бесплатно, без взимания каких-либо комиссий за ее обслуживание и снятие по ней наличных в банкоматах банка-эмитента.
Карта «Мир» – это не только привычная банковская карта, но и основа для реализации различных проектов. Она может объединять платежную, социальную, транспортную и другие составляющие. Требования к банкам о предоставлении клиентам-бюджетникам карт «Мир» касается только сферы бюджетных выплат, в отношении которых государство имеет право определять порядок их получения. Такие требования не ограничивают конкуренции между банками при обслуживании клиентов, не предоставляют преимуществ одним кредитным организациям перед другими и не влекут доминирования каких-либо игроков рынка. Национальный платежный инструмент, которым является карта «Мир», выпускается разными банками, и гражданин может сам выбрать наиболее подходящий для него банк. Как сообщало агентство «Башинформ», первые карты платежной системы «Мир» выпущены в декабре 2015 года для удобства и безопасности безналичных платежей на территории России.
К апрелю текущего года в Башкирии выпущено почти 800 тысяч карт «Мир».
В общем объеме выпущенных платежных карт доля карт «Мир» составляет 12,3% (год назад этот показатель составлял 1,6%). Доля операций с их использованием в республике увеличилась за год до 11,8%.
Источник: http://www.bashinform.ru/
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