С 1 июля бюджетники, пенсионеры и студенты переходят на карту «Мир» - Нацбанк Башкирии

Какие виды пенсий не положены работающему пенсионеру?

Если вы официально пенсионер, но продолжаете работать, то вашей трудовой пенсии по старости ничего не грозит (ст. 18 федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ»). И достижение пенсионного возраста не значит, что вас могут уволить с работы. Есть лишь виды пенсионных выплат, которые вам будут не положены.