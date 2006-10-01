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    В Башкирии турист сорвался со скалы при попытке сделать фотографию

    slavin Вчера, 11:49155
    В Башкирии турист сорвался со скалы при попытке сделать фотографию
    На территории Нугушского водохранилища накануне произошел несчастный случай. Как стало известно «Вестям», 64-летний турист из Челябинской области оступился и упал со скалы во время фотографирования. Мужчина скончался на месте.



    - По данному факту проводится доследственная проверка, — прокомментировали в пресс-службе следственного управления следственного комитета РФ по РБ.



    Напомним, в конце мая подобная трагедия произошла в Белорецке. 20-летний парень разбился насмерть, пытаясь сделать селфи на водонапорной башне.

    Источник: https://gtrk.tv/
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