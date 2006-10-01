В Башкирии турист сорвался со скалы при попытке сделать фотографию



- По данному факту проводится доследственная проверка, — прокомментировали в пресс-службе следственного управления следственного комитета РФ по РБ.



На территории Нугушского водохранилища накануне произошел несчастный случай. Как стало известно «Вестям», 64-летний турист из Челябинской области оступился и упал со скалы во время фотографирования. Мужчина скончался на месте.

Напомним, в конце мая подобная трагедия произошла в Белорецке. 20-летний парень разбился насмерть, пытаясь сделать селфи на водонапорной башне.