В Башкирии установится температура ниже климатической нормы

Очередная волна холода захлестнула нашу республику. В ближайшие дни температура воздуха окажется ниже климатической нормы.

Синоптики объясняют погодные аномалии атакой холодного атмосферного фронта, он будет сопровождаться дождями, ветром и вторжением полярного воздуха. Сегодня в отдельных районах возможны грозы, град, сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Местами заморозки до минус 2. Завтра характер погоды не изменится.

По данным Башгидромета, 10 июня ожидаются небольшие дожди, местами до умеренных. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью +4,+9°, днем 13-18°.

11 июня местами также пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2,+7°, днем 13-18°.

