В Уфе празднуется Международный день друзей

Сегодня, 9 июня, в Уфе отмечают Международный день друзей. Самое интересное, что неизвестно кто и когда учредил этот праздник. Но это не останавливает жителей башкирской столицы поздравлять своих близких друзей.

Так, в Демском районе Уфы воспитатели детского садика №271 провели мероприятие в честь Дня друзей. Они вместе с детьми провели беседу на тему «Что такое дружба?». После ребятишки развивали свои творческие способности. Например, они рисовали портреты друзей, слушали произведения про дружбу и делали собственными руками подарки для своих товарищей.

Напомним, что в ближайшем будущем, 30 июля, будет праздноваться похожий праздник — Международный день дружбы. Он был учрежден ООН. Ежегодно во многих странах проводят мероприятия в честь данного события.