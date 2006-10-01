Проект «Домокомплект» продлён в Башкортостане ещё на восемь лет

5 мая на заседании Президиума Правительства Республики Башкортостан принят проект распоряжения Правительства РБ «Об изготовлении и поставке комплектов жилых домов (домокомплектов) из сруба или бруса с пиломатериалами, а также иных альтернативных строительных материалов на 2018-2025 годы».
Проект реализуется в республике с 2011 года. Основная суть заключается в предоставлении льготного займа семьям, проживающим в сельской местности, и нуждающимся в улучшении жилищных условий. Льготный займ предоставляется на сумму до 300 тысяч рублей сроком на пять лет с процентной ставкой 5%.
Данное распоряжение продляет действие проекта «Домокомплект» на следующие восемь лет. На сегодняшний день участниками проекта стали многие жители сельской местности из большинства муниципальных районов республики, среди них большинство - работники бюджетных сфер: учителя, врачи, специалисты АПК, молодые семьи.
– Реализация проекта позволит обеспечить домокомплектами более 4000 нуждающихся семей, – отметил заместитель председателя Госстроя РБ Егор Родин. Источник: https://sterlegrad.ru/
Проект реализуется в республике с 2011 года. Основная суть заключается в предоставлении льготного займа семьям, проживающим в сельской местности, и нуждающимся в улучшении жилищных условий. Льготный займ предоставляется на сумму до 300 тысяч рублей сроком на пять лет с процентной ставкой 5%.
Данное распоряжение продляет действие проекта «Домокомплект» на следующие восемь лет. На сегодняшний день участниками проекта стали многие жители сельской местности из большинства муниципальных районов республики, среди них большинство - работники бюджетных сфер: учителя, врачи, специалисты АПК, молодые семьи.
– Реализация проекта позволит обеспечить домокомплектами более 4000 нуждающихся семей, – отметил заместитель председателя Госстроя РБ Егор Родин. Источник: https://sterlegrad.ru/
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