Проект «Домокомплект» продлён в Башкортостане ещё на восемь лет

В Башкирии лучшие многоквартирные дома получат по 100 тысяч рублей

Лучшие многоквартирные дома республики получат по 100 тысяч рублей, а сельские жители смогут оформить займ на строительство дома. Это стало известно сегодня на заседании в Правительстве Башкортостана.