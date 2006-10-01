Заморозки до -3 градусов вновь придут в Башкирию

Главное Управление МЧС России по Башкортостану предупреждает жителей и гостей республики об ухудшении погодных условий.

Ночью и утром 11 и 12 июня местами по республике ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -3 градусов.

Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасности. В связи с заморозками на поверхности почвы, есть риск гибели сельскохозяйственных культур. Рекомендуется предпринять меры по защите насаждений.