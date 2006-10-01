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    Заморозки до -3 градусов вновь придут в Башкирию

    slavin Вчера, 18:35815
    Заморозки до -3 градусов вновь придут в Башкирию
    Главное Управление  МЧС России по Башкортостану предупреждает жителей и гостей республики об ухудшении погодных условий.


    Ночью и утром 11 и 12 июня местами по республике ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -3 градусов.


    Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасности. В связи с заморозками на поверхности почвы, есть риск гибели сельскохозяйственных культур. Рекомендуется предпринять меры по защите насаждений.


    Источник: https://gtrk.tv/
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