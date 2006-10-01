В Баймаке освоили производство сублимированного кумыса

Сегодня в ходе рабочей поездки в Баймакский район Глава Башкортостана Рустэм Хамитов посетил цех по сублимации кобыльего молока и кумыса ООО «Экопродукт».

Предприятие специализируется на производстве и реализации сублимированных экологически безопасных продуктов, в первую очередь башкирского кумыса, кобыльего молока, а также продуктов питания с малыми сроками хранения.

По словам собственника компании Рима Хафизова, сегодня в коневодстве и кумысоделии актуальными проблемами являются переработка кобыльего молока и короткие сроки хранения готового продукта – кумыса. «Экопродукт» предлагает наиболее оптимальный вариант их решения – сублимацию кумыса. Мощность производства составляет 800 литров сырья в сутки. При этом по вкусу сублимированный кумыс практически не отличается от настоящего.

Общий объём инвестиций в проект составил 52,4 млн рублей. Приобретено высокотехнологичное оборудование, обустроена лаборатория по проверке качества продукта. В планах – расширить объём переработки до 1 200 литров сырья в сутки.