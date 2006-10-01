Пригород Уфы засыпало градом. Жители Дмитриевки и дачники из Осоргино поделились фотографиями июньских осадков.
По прогнозам Башгидромецентра, в праздничные дни погода не порадует жителей республики теплом. Погоду по-прежнему будет определять арктическая воздушная масса, поэтому температура воздуха будет ниже нормы на 3-5 градусов. Дожди различной интенсивности пройдут сегодня, 10 июня в большинстве районов республики, 11 и 12 июня сохранятся местами.
Некоторое повышение температуры воздуха ожидается в середине следующей недели. Синоптики обещают, что столбик термометра преодолеет 20-градусную отметку.Источник: http://www.bashinform.ru/
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