Пригород Уфы засыпало градом

В Башкирии установится температура ниже климатической нормы

Очередная волна холода захлестнула нашу республику. В ближайшие дни температура воздуха окажется ниже климатической нормы. Синоптики объясняют погодные аномалии атакой холодного атмосферного фронта, он будет сопровождаться дождями, ветром и вторжением полярного воздуха. Сегодня в отдельных районах возможны грозы, град, сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Местами заморозки до минус 2. Завтра характер погоды не изменится.