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    Пригород Уфы засыпало градом

    slavin Вчера, 18:37178
    Пригород Уфы засыпало градом
    Пригород Уфы засыпало градом. Жители Дмитриевки и дачники из Осоргино поделились фотографиями июньских осадков.

    По прогнозам Башгидромецентра, в праздничные дни погода не порадует жителей республики теплом. Погоду по-прежнему будет определять арктическая воздушная масса, поэтому температура воздуха будет ниже нормы на 3-5 градусов. Дожди различной интенсивности пройдут сегодня, 10 июня в большинстве районов республики, 11 и 12 июня сохранятся местами.

    Некоторое повышение температуры воздуха ожидается в середине следующей недели. Синоптики обещают, что столбик термометра преодолеет 20-градусную отметку.

    Источник: http://www.bashinform.ru/

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    Метки: Уфа

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