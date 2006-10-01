В Уфе отметят День отца

День отца отмечают уже давно во многих странах мира. В этом году Уфа не станет исключением. Об этом сообщает Администрация города.

День отца празднуется каждый год в 3-е воскресенье лета. В этом году знаменательный день выпал на 16 число июня. Все отцы приглашаются в сквер «Волна». Начало запланировано в 12:00.

Для жителей и гостей башкирской столицы подготовлена программа «Вместе с папой». Также все участники смогут проверить свои знания в интеллектуальном турнире «Эрудит».