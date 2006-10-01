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    В Уфе отметят День отца

    slavin Вчера, 18:38160
    В Уфе отметят День отца

    День отца отмечают уже давно во многих странах мира. В этом году Уфа не станет исключением. Об этом сообщает Администрация города.


    День отца празднуется каждый год в 3-е воскресенье лета. В этом году знаменательный день выпал на 16 число июня. Все отцы приглашаются в сквер «Волна». Начало запланировано в 12:00.



    Для жителей и гостей башкирской столицы подготовлена программа «Вместе с папой». Также все участники смогут проверить свои знания в интеллектуальном турнире «Эрудит».


    Фотография: Интернет Источник: https://bash.news/

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    Метки: Уфа

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