Жители Башкирии могут оценить работу администраций районов и городов, в которых они проживают, а также высказать свое мнение о качестве организации транспортного обслуживания, содержания автомобильных дорог и оказания жилищно-коммунальных услуг. На портале «Голос Республики Башкортостан» уже четвертый год проходит опрос об удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления.
Участие в опросе могут принять участие все жители Башкирии, зарегистрированные на портале «Голос РБ» или на сайте госуслуг. С результатами опроса можно будет ознакомиться после завершения голосования и подведения итогов.
Например, в прошлом году 65,6 процента уфимцев были удовлетворены работой администрации города. Качество автомобильных дорог в городе признали удовлетворительным лишь 42,1 процента уфимцев.
Источник: http://i-gazeta.com/
Участие в опросе могут принять участие все жители Башкирии, зарегистрированные на портале «Голос РБ» или на сайте госуслуг. С результатами опроса можно будет ознакомиться после завершения голосования и подведения итогов.
Например, в прошлом году 65,6 процента уфимцев были удовлетворены работой администрации города. Качество автомобильных дорог в городе признали удовлетворительным лишь 42,1 процента уфимцев.
Источник: http://i-gazeta.com/
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