Авторизация


    • Забыли пароль?

    Жители Башкирии могут оценить работу администраций районов и городов

    slavin Сегодня, 10:5166
    Жители Башкирии могут оценить работу администраций районов и городов
    Жители Башкирии могут оценить работу администраций районов и городов, в которых они проживают, а также высказать свое мнение о качестве организации транспортного обслуживания, содержания автомобильных дорог и оказания жилищно-коммунальных услуг. На портале «Голос Республики Башкортостан» уже четвертый год проходит опрос об удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления.

    Участие в опросе могут принять участие все жители Башкирии, зарегистрированные на портале «Голос РБ» или на сайте госуслуг. С результатами опроса можно будет ознакомиться после завершения голосования и подведения итогов.

    Например, в прошлом году 65,6 процента уфимцев были удовлетворены работой администрации города. Качество автомобильных дорог в городе признали удовлетворительным лишь 42,1 процента уфимцев.
    Источник: http://i-gazeta.com/
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    • Жители Башкирии смогут получать результаты анализов по интернету
      Теперь на портале госуслуг можно будет делать запросы на медицинские данные пациентов, включая выписки из медкарт или результаты обследований. Это сможет сделать сам пациент либо его законный представитель (родитель несовершеннолетнего).
    • В Башкирии проходит масштабная проверка земель
      В 2018 году в Башкирии проведут кадастровую оценку недвижимости – оценить предстоит более 37 тысяч объектов на промышленных землях и еще 954 объекта – на особо охраняемых территориях.
    • В Башкирии утвердили график проведения Сабантуев
      Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подписал Указ о проведении народного праздника «Сабантуй» в 2018 году в городах и районах республики. Соответствующий документ опубликован 17 мая на Официальном интернет-портале правовой информации РБ.
    • В ближайшее время в Башкирии появится пять платных дорог
      В республике в ближайшее время реализуются крупные инфраструктурные проекты по возведению пяти платных дорог. Самый крупный из них – «Восточный выезд из Уфы», далее: трасса Стерлитамак – Кага – Магнитогорск, а также обход городов Нефтекамска и Бирска и строительство республиканского участка крупного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай».
    • В преддверии Дня России в Башкортостане пройдет акция «Открытый диалог»
      6 июня в Башкортостане состоится седьмая по счету акция «Открытый диалог». Акция направлена на улучшение взаимодействия собственников и управляющих организаций, для повышения эффективности управления многоквартирными домами. Жители на местах получают возможность детально ознакомиться с деятельностью управляющих компаний, задать вопросы в области ЖКХ и получить на них оперативные ответы.
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus