Жители Башкирии могут оценить работу администраций районов и городов

В ближайшее время в Башкирии появится пять платных дорог

В республике в ближайшее время реализуются крупные инфраструктурные проекты по возведению пяти платных дорог. Самый крупный из них – «Восточный выезд из Уфы», далее: трасса Стерлитамак – Кага – Магнитогорск, а также обход городов Нефтекамска и Бирска и строительство республиканского участка крупного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай».