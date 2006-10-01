Жители Башкирии второй год подряд встречают аномально холодное лето

В выходные в Башкирии ожидается очередная волна холода

В Башкирии, несмотря на календарное лето, ожидается очередная волна холода. В ближайшие дни температурный режим окажется ниже климатической нормы. Синоптики объясняют погодные аномалии атакой холодного атмосферного фронта, он будет сопровождаться дождями, ветром и вторжением полярного воздуха.