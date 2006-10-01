Жители Башкирии второй год подряд встречают аномально холодное лето

Четыре дня выходных, которые выпали жителям Башкирии на этой неделе из-за совпадения Дня России с мусульманским Ураза-байрам, не порадуют отдыхающих теплом. Арктический циклон, наступающий на республику, несет холодные массы, причем, по данным метеорологов, погода будет холоднее на три-пять градусов по сравнению с нормой.
Так, в ночь с воскресенья на понедельник температура воздуха ночью опустится до плюс пяти градусов, а днем 11 и 12 июня составит от 13 до 18 градусов тепла. При этом ночью в праздничные дни столбики термометров могут снизится до плюс двух - плюс семи градусов, а в некоторых районах до минусовой температуры.
Дожди различной интенсивности пройдут в большинстве районов республики. Повышение температуры воздуха ожидается лишь в конце недели, но температура воздуха не поднимется более 19-20 градусов тепла.
Напомним, лето-2017 синоптики также называли аномально холодным и дождливым. Так, в прошлом году весь июнь лили дожди - за один месяц выпало три нормы осадков. При этом прошлогодний июнь в среднем на два градуса оказался холоднее обычных показателей, как, получается и нынешний первый летний месяц.
За последние 35 лет наблюдений метеорологи насчитали в Башкирии восемь таких холодных июней, июнь-2018 может стать девятым. Источник: http://www.sobkor02.ru/
Так, в ночь с воскресенья на понедельник температура воздуха ночью опустится до плюс пяти градусов, а днем 11 и 12 июня составит от 13 до 18 градусов тепла. При этом ночью в праздничные дни столбики термометров могут снизится до плюс двух - плюс семи градусов, а в некоторых районах до минусовой температуры.
Дожди различной интенсивности пройдут в большинстве районов республики. Повышение температуры воздуха ожидается лишь в конце недели, но температура воздуха не поднимется более 19-20 градусов тепла.
Напомним, лето-2017 синоптики также называли аномально холодным и дождливым. Так, в прошлом году весь июнь лили дожди - за один месяц выпало три нормы осадков. При этом прошлогодний июнь в среднем на два градуса оказался холоднее обычных показателей, как, получается и нынешний первый летний месяц.
За последние 35 лет наблюдений метеорологи насчитали в Башкирии восемь таких холодных июней, июнь-2018 может стать девятым. Источник: http://www.sobkor02.ru/
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