В Башкирии нашлись желающие приютить пони, обнаруженного привязанным на свалке

Передвижной зоолунопарк «Барс», который находится в башкирском городе Янаул, готов оплатить транспортировку и забрать пони, которого выбросили на свалку.

«У нас нет пони, поэтому мы с радостью готовы забрать животное. В случае необходимости сами оплатим транспортировку животного. Кроме того у нас есть ветеринары, которые могут помочь животному, если обнаружится болезнь», — рассказал агентству «ТАСС» директор зоопарка Владимир Айвазян.

Ранее «Башинформ» сообщало, что в городе Стерлитамаке местная жительница нашла на свалке привязанного к дереву облезлого пони. «Как можно так оставить животное на привязи? Белорецкий тракт, 6, рядом с этим домом — помойка. Хозяева, отзовитесь, заберите его оттуда, просто очень жалко. Ведь так нельзя», — написала женщина в соцсети и приложила фотографии бедного животного.

Предприятие культуры и отдыха зоолунопарк «Барс» зарегистрировано в Пятигорске в 2006 году. На сегодняшний день базируется в Башкирии. В зоопарке содержатся белые и амурские тигры, лигры, пума, медведи, верблюды.