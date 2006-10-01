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    В Башкирии нашлись желающие приютить пони, обнаруженного привязанным на свалке

    slavin Сегодня, 10:52114
    В Башкирии нашлись желающие приютить пони, обнаруженного привязанным на свалке
    Передвижной зоолунопарк «Барс», который находится в башкирском городе Янаул, готов оплатить транспортировку и забрать пони, которого выбросили на свалку.

    «У нас нет пони, поэтому мы с радостью готовы забрать животное. В случае необходимости сами оплатим транспортировку животного. Кроме того у нас есть ветеринары, которые могут помочь животному, если обнаружится болезнь», — рассказал агентству «ТАСС» директор зоопарка Владимир Айвазян.

    Ранее «Башинформ» сообщало, что в городе Стерлитамаке местная жительница нашла на свалке привязанного к дереву облезлого пони. «Как можно так оставить животное на привязи? Белорецкий тракт, 6, рядом с этим домом — помойка. Хозяева, отзовитесь, заберите его оттуда, просто очень жалко. Ведь так нельзя», — написала женщина в соцсети и приложила фотографии бедного животного.

    Предприятие культуры и отдыха зоолунопарк «Барс» зарегистрировано в Пятигорске в 2006 году. На сегодняшний день базируется в Башкирии. В зоопарке содержатся белые и амурские тигры, лигры, пума, медведи, верблюды.


    Источник: http://www.bashinform.ru/
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