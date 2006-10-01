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    В Башкортостане наградили молодых учёных

    slavin Сегодня, 10:52139
    В Башкортостане наградили молодых учёных

    В Башкортостане определили победителей конкурса на лучшую научную работу молодых учёных вузов и научных учреждений. Награждение проходило 8 июня в конференц-зале Министерства молодёжной политики и спорта. Об этом сообщает Российский союз молодых учёных.


    В конкурсе были представлены несколько категорий. Так, молодые учёные из Башкирии получили именные дипломы в номинациях «Технические науки», «Гуманитарные науки», «Биологические науки. Генетика и биотехнологии» и других. Принимали участие студенты разных высших учебных заведений. Например, из УГНТУ, Кумертауского филиала ОГУ, БГАУ и других вузов региона.



    Цель данного мероприятия — развитие кадрового потенциала науки и высшего образования. Конкурс проводился Региональным отделением Российского союза молодых учёных в Республике Башкортостан. Награждал победителей Руслан Хабибов — заместитель министра молодёжной политики и спорта.


    Фотография: Министерство молодёжной политики и спорта РБ Источник: https://bash.news/

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