В Башкортостане наградили молодых учёных

В Башкортостане определили победителей конкурса на лучшую научную работу молодых учёных вузов и научных учреждений. Награждение проходило 8 июня в конференц-зале Министерства молодёжной политики и спорта. Об этом сообщает Российский союз молодых учёных.

В конкурсе были представлены несколько категорий. Так, молодые учёные из Башкирии получили именные дипломы в номинациях «Технические науки», «Гуманитарные науки», «Биологические науки. Генетика и биотехнологии» и других. Принимали участие студенты разных высших учебных заведений. Например, из УГНТУ, Кумертауского филиала ОГУ, БГАУ и других вузов региона.

Цель данного мероприятия — развитие кадрового потенциала науки и высшего образования. Конкурс проводился Региональным отделением Российского союза молодых учёных в Республике Башкортостан. Награждал победителей Руслан Хабибов — заместитель министра молодёжной политики и спорта.