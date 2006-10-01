В Уфу съехались кошки со всей России

В эти дни в Уфе проходит масштабная выставка кошек. Как правило, на таких мероприятиях заводчики могут показать во всей красе своих питомцев, а также получить заслуженные награды. Выставки пользуются успехом и у тех, кто только думает завести дома пушистого друга.

Ульяновск, Магнитогорск, Москва, Казань, Новосибирск - это неполный список городов, откуда в Уфу съехались самые изысканные представители более 30 пород кошек. Примечательно, что животных можно не только посмотреть, но и приобрести. Правда, удовольствие это не из дешевых. Так, например, кот породы "Невская маскарадная" без документов и родословной обойдется вам примерно в 15 тысяч рублей.

Одновременно с этим на сцене специальное жюри оценивает животных по множеству параметров: экстерьер, форма черепа, мягкость шерсти и многое-многое другое. Однако, на кошек лучше смотреть, поэтому мы сняли для вас небольшой фоторепортаж о пушистых гостях нашего города.