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    Уфимские пенсионеры посещают школу здоровья

    slavin Вчера, 15:13128
    Уфимские пенсионеры посещают школу здоровья
    Школа здоровья действует на базе поликлиники №32 в Орджоникидзевском районе Уфы. Открылась она в октябре 2017 года. Как отметили в пресс-службе администрации Уфы, учениками школы в основном становятся пожилые люди, а также трудоспособные граждане, находящиеся на больничном.

    Обычно группа формируется из 12-15 человек. Занятия посвящены артериальному давлению, бронхиальной астме, онкологии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата. Пенсионеры добросовестно конспектируют лекции врачей, хорошо усваивают материал. Бывают и необычное уроки, например, лечение красотой — на занятиях пенсионеры занимаются рисованием, вышивкой.

    Общение между собой оказывает на учеников школы здоровья позитивное воздействие, они откровенно рассказывают о своих заболеваниях, результатах лечения, делятся информацией. Впоследствии они приводят на обследование в больницу своих родных и близких.

    Также ученики проходят тестирование до и после посещения занятий. Результаты показывают, что их отношение к собственному здоровью меняется.
    Источник: http://i-gazeta.com/
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    Метки: Уфа

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