Уфимские пенсионеры посещают школу здоровья





Обычно группа формируется из 12-15 человек. Занятия посвящены артериальному давлению, бронхиальной астме, онкологии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата. Пенсионеры добросовестно конспектируют лекции врачей, хорошо усваивают материал. Бывают и необычное уроки, например, лечение красотой — на занятиях пенсионеры занимаются рисованием, вышивкой.



Общение между собой оказывает на учеников школы здоровья позитивное воздействие, они откровенно рассказывают о своих заболеваниях, результатах лечения, делятся информацией. Впоследствии они приводят на обследование в больницу своих родных и близких.



Также ученики проходят тестирование до и после посещения занятий. Результаты показывают, что их отношение к собственному здоровью меняется.

Источник: Школа здоровья действует на базе поликлиники №32 в Орджоникидзевском районе Уфы. Открылась она в октябре 2017 года. Как отметили в пресс-службе администрации Уфы, учениками школы в основном становятся пожилые люди, а также трудоспособные граждане, находящиеся на больничном.Обычно группа формируется из 12-15 человек. Занятия посвящены артериальному давлению, бронхиальной астме, онкологии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата. Пенсионеры добросовестно конспектируют лекции врачей, хорошо усваивают материал. Бывают и необычное уроки, например, лечение красотой — на занятиях пенсионеры занимаются рисованием, вышивкой.Общение между собой оказывает на учеников школы здоровья позитивное воздействие, они откровенно рассказывают о своих заболеваниях, результатах лечения, делятся информацией. Впоследствии они приводят на обследование в больницу своих родных и близких.Также ученики проходят тестирование до и после посещения занятий. Результаты показывают, что их отношение к собственному здоровью меняется.Источник: http://i-gazeta.com/

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