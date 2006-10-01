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    В Башкирии появятся умные счётчики воды

    slavin Вчера, 15:13153
    В Башкирии появятся умные счётчики воды
    Глава РБ Рустэм Хамитов во время поездки по Зауралью ознакомился с результатами внедрения инновационной системы «Стриж» по учёту добычи, транспортировке и потреблению питьевой воды, внедренной в МУП «Сибайводоканал».


    Общедомовые приборы учёта с возможностью дистанционной передачи данных уже появляются в домах Сибая. Срок службы такого устройства — 12 лет. Данные отправляются в диспетчерскую службу по технологии LPWAN с радиусом действия 50 км. Кроме того, предусмотрены и индивидуальные приборы учёта с дистанционной передачей данных, которые устанавливаются в квартирах и частных домах.


    Это позволит навести порядок в сфере расчетов за коммунальные услуги, так как информация о потребленных ресурсах автоматически отправляется в центры сбора данных


    Подобные системы уже успешно работают в районах Москвы и Подмосковья, в Перми, Астрахани, Калужской области, Нарьян-Маре, Шымкенте (Казахстан).


    Рустэм Хамитов поручил рассмотреть возможность внедрения таких «умных» водосчётчиков и в других городах и районах Башкирии.


    Источник: https://gtrk.tv/
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