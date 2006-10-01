В Башкирии появятся умные счётчики воды

Глава РБ Рустэм Хамитов во время поездки по Зауралью ознакомился с результатами внедрения инновационной системы «Стриж» по учёту добычи, транспортировке и потреблению питьевой воды, внедренной в МУП «Сибайводоканал».

Общедомовые приборы учёта с возможностью дистанционной передачи данных уже появляются в домах Сибая. Срок службы такого устройства — 12 лет. Данные отправляются в диспетчерскую службу по технологии LPWAN с радиусом действия 50 км. Кроме того, предусмотрены и индивидуальные приборы учёта с дистанционной передачей данных, которые устанавливаются в квартирах и частных домах.

Это позволит навести порядок в сфере расчетов за коммунальные услуги, так как информация о потребленных ресурсах автоматически отправляется в центры сбора данных

Подобные системы уже успешно работают в районах Москвы и Подмосковья, в Перми, Астрахани, Калужской области, Нарьян-Маре, Шымкенте (Казахстан).

Рустэм Хамитов поручил рассмотреть возможность внедрения таких «умных» водосчётчиков и в других городах и районах Башкирии.