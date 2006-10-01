Константин Толкачев принял участие в Сабантуе в Бураевском районе

Минсельхоз Башкирии начал отбирать получателей грантов для фермеров

В Минсельхозе Башкирии конкурсная комиссия начала отбор получателей грантов для начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм. Комиссия будет работать с 5 по 8 июня, осуществляя отбор по балльной системе.