Константин Толкачев принял участие в Сабантуе в Бураевском районе

Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев 10 июня совершил рабочую поездку в Бураевский район, в ходе которой принял участие в празднике Сабантуй–2018.Спикер парламента поздравил жителей района с завершением весенне-полевых работ, передал приветствие и добрые пожелания от главы республики, поблагодарил тружеников села за успешную работу. «Аграрии Башкортостана всегда отличались заботой о родной земле, профессионализмом и трудолюбием. В прошлом году в республике произведено сельхозпродукции на сумму почти 172 миллиарда рублей. Получен хороший урожай зерновых – 3,8 миллиона тонн, производство мяса составило более 400 тысяч тонн», – сказал Константин Толкачев. По его словам, в прошлом году из федерального и республиканского бюджетов на господдержку агропромышленного комплекса направлено шесть с половиной миллиардов рублей. В этом году объем поддержки будет сохранен. Председатель Государственного Собрания рассказал о мерах по поддержке фермерских хозяйств в рамках реализации программ «Начинающий фермер» и «Семейные животноводческие фермы». «В этом году на их реализацию будет направлено из бюджета республики более 300 миллионов рублей. Кроме того, серьезную поддержку в 100 миллионов рублей получит процесс объединения фермеров и личных подворий в кооперативы», – подчеркнул Константин Толкачев. Говоря о развитии Бураевского района, председатель Госсобрания отметил, что муниципалитет занимает одну из передовых позиций в республике по производству сельхозпродукции. «Три крестьянских фермерских хозяйства, участвуя в различных программах поддержки малого предпринимательства, получили более шесть миллионов рублей из бюджета для закупки техники и племенного скота. В агропромышленный комплекс района проинвестировано более 45 миллионов рублей. Развивается предпринимательство – на малых предприятиях работает более двух тысяч человек. В прошлом году построено семь тысяч квадратных метров жилья. Введен в эксплуатацию трехэтажный многоквартирный дом в рамках реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Завершено строительство двух теплых переходов от лечебного корпуса в родильное и терапевтическое отделения районной больницы. Построены новые автомобильные дороги к деревням Новомустафино, Силосово и Каратамак», – рассказал председатель парламента. Передовикам производства Константин Толкачев вручил награды Государственного Собрания РБ. В рамках праздника были организованы концертная программа и спортивные состязания, конкурсы художественной самодеятельности, выставка декоративно-прикладного творчества, конкурс юрт среди хозяйств, сельских поселений и учреждений района.
Источник: http://www.bashinform.ru/
Источник: http://www.bashinform.ru/
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Метки: Бураевский район