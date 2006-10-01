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    В Уфе продолжают омолаживать деревья

    slavin Вчера, 15:15133
    В Уфе продолжают омолаживать деревья

    В Кировском районе Уфы продолжают работу по сносу и обрезке деревьев. Всё это делается для безопасности жителей и гостей башкирской столицы. Об этом сообщает Администрация города.


    За неделю работники МБУ спилили шесть деревьев. Они могли навредить здоровью человека. С начала 2018 года снесено 94 дерева.



    Напомним, что любой уфимец может убрать со своего двора опасные растения. Для этого необходимо сообщить в отдел коммунального хозяйства и благоустройства Администрации своего района. С подробностями можно ознакомиться на сайт Мэрии Уфы.


    Фотография: Администрация ГО г. Уфа РБ Источник: https://bash.news/

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    Метки: Уфа

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