В Уфе продолжают омолаживать деревья

В Кировском районе Уфы продолжают работу по сносу и обрезке деревьев. Всё это делается для безопасности жителей и гостей башкирской столицы. Об этом сообщает Администрация города.
За неделю работники МБУ спилили шесть деревьев. Они могли навредить здоровью человека. С начала 2018 года снесено 94 дерева.
Напомним, что любой уфимец может убрать со своего двора опасные растения. Для этого необходимо сообщить в отдел коммунального хозяйства и благоустройства Администрации своего района. С подробностями можно ознакомиться на сайт Мэрии Уфы.
Фотография: Администрация ГО г. Уфа РБ Источник: https://bash.news/
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