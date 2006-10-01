В селе Аскино появились оригинальные дорожные знаки

В селе Аскино можно встретить необычные дорожные знаки. На одном из них написано на башкирском языке «Ярат?ан с?ск? алып бир», что в переводе на русский означает «Если любишь, то купи цветы». Фотографиями делится житель республики в социальных сетях.

Также под постом было опубликовано фото уже со смешным знаком. На нём изображён человек на четвереньках с бутылкой. Скорее всего, это предупреждение водителям о том, что на дорогу может выскочить человек в нетрезвом виде.