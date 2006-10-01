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    В селе Аскино появились оригинальные дорожные знаки

    slavin Вчера, 15:15125
    В селе Аскино появились оригинальные дорожные знаки

    В селе Аскино можно встретить необычные дорожные знаки. На одном из них написано на башкирском языке «Ярат?ан с?ск? алып бир», что в переводе на русский означает «Если любишь, то купи цветы». Фотографиями делится житель республики в социальных сетях.


    Также под постом было опубликовано фото уже со смешным знаком. На нём изображён человек на четвереньках с бутылкой. Скорее всего, это предупреждение водителям о том, что на дорогу может выскочить человек в нетрезвом виде.



    Напомним, что фотография была выложена в сообществе «БашДТП». Вчера, 10 июня, на данной публичной странице очевидцы загрузили видео с ДТП на Нагаевском шоссе. Лось угодил под колёса автомобиля.
    Источник: https://bash.news/

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    Метки: Аскино

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