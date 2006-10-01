В Уфе прошли соревнования по мотокроссу

Вчера, 10 июня, в Демском районе Уфы прошли соревнования по мотокроссу. Это был первый этап Кубка Республики Башкортостан. Об этом сообщает Администрация города.

В лесопарковой зоне «Баланово» собрались около 100 спортсменов из Башкирии и соседних регионов. В их числе были восьмикратный чемпион мира в личном зачёте Николай Красников, чемпион мира по мотогонкам на льду Дмитрий Буланкин и бронзовый призёр чемпионата Европы Никита Богданов. Организатором мероприятия выступила Федерация мотоспорта РБ.

Как отмечает начальник управления по социально-гуманитарным вопросам Администрации Егор Сорокин, трасса в «Баланово» хоть и сложная, но она находится в отличном состоянии. Спортсмены выражают огромную благодарность за это. Зрители соревнования в полном восторге от первого этапа.