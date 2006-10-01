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    В Уфе прошли соревнования по мотокроссу

    slavin Вчера, 15:16238
    В Уфе прошли соревнования по мотокроссу

    Вчера, 10 июня, в Демском районе Уфы прошли соревнования по мотокроссу. Это был первый этап Кубка Республики Башкортостан. Об этом сообщает Администрация города.


    В лесопарковой зоне «Баланово» собрались около 100 спортсменов из Башкирии и соседних регионов. В их числе были восьмикратный чемпион мира в личном зачёте Николай Красников, чемпион мира по мотогонкам на льду Дмитрий Буланкин и бронзовый призёр чемпионата Европы Никита Богданов. Организатором мероприятия выступила Федерация мотоспорта РБ.



    Как отмечает начальник управления по социально-гуманитарным вопросам Администрации Егор Сорокин, трасса в «Баланово» хоть и сложная, но она находится в отличном состоянии. Спортсмены выражают огромную благодарность за это. Зрители соревнования в полном восторге от первого этапа.


    Фотография: Администрация ГО г. Уфа РБ Источник: https://bash.news/

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    Метки: Уфа

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