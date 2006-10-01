Авторизация


    • Забыли пароль?

    В Уфе пройдет выставка советских автомобилей

    slavin Вчера, 20:06153
    В Уфе пройдет выставка советских автомобилей
    В День города в уфимском парке им. И. Якутова с 15.00 часов пройдет выставка ретро-автомобилей. 


    Для гостей будут представлены легендарные авто советской эпохи. Многие из этих машин стали культовыми в стране, а некоторые получили и мировую известность. Уфимцы, придя на выставку, смогут также познакомиться и с историями их создания и производства. Так, ГАЗ-14 перестал выпускаться в 1988 году после постановления ЦК КПСС о борьбе с привилегиями. Сначала «Чайкой» запретили просто пользоваться, а затем модель и вовсе сняли с производства. А знаменитый Москвич-400 планировалось сделать трёхдверным, по примеру его прообраза Opel Kadet… В результате автомобиль стали выпускать с четырьмя дверьми.


    Источник: https://gtrk.tv/
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    Метки: Уфа

    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus