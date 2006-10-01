В Уфе пройдет выставка советских автомобилей

В День города в уфимском парке им. И. Якутова с 15.00 часов пройдет выставка ретро-автомобилей.

Для гостей будут представлены легендарные авто советской эпохи. Многие из этих машин стали культовыми в стране, а некоторые получили и мировую известность. Уфимцы, придя на выставку, смогут также познакомиться и с историями их создания и производства. Так, ГАЗ-14 перестал выпускаться в 1988 году после постановления ЦК КПСС о борьбе с привилегиями. Сначала «Чайкой» запретили просто пользоваться, а затем модель и вовсе сняли с производства. А знаменитый Москвич-400 планировалось сделать трёхдверным, по примеру его прообраза Opel Kadet… В результате автомобиль стали выпускать с четырьмя дверьми.