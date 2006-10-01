В четырех парках Уфы открылись летние читальные залы

В уфимских парках открылись летние читальные залы. С сегодняшнего дня насладится чтением на открытом воздухе можно будет в Саду культуры и отдыха им. С.Т. Аксакова, в парке культуры и отдыха Демского района, на аллее «Первомайской» и в парке культуры и отдыха «Первомайский».
Источник: http://www.bashinform.ru/
В летних читальных залах уфимцев и гостей столицы ждут детская, классическая мировая литература, бестселлеры и периодические издания, настольные игры, веселые развлечения и многое другое.
Погрузиться в мир литературы можно ежедневно со среды по воскресенье с 12 до 19 часов, выходные дни – понедельник, вторник, сообщает пресс-служба администрации города.
Источник: http://www.bashinform.ru/
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