Авторизация


    • Забыли пароль?

    В четырех парках Уфы открылись летние читальные залы

    slavin Вчера, 20:06141
    В четырех парках Уфы открылись летние читальные залы
    В уфимских парках открылись летние читальные залы. С сегодняшнего дня насладится чтением на открытом воздухе можно будет в Саду культуры и отдыха им. С.Т. Аксакова, в парке культуры и отдыха Демского района, на аллее «Первомайской» и в парке культуры и отдыха «Первомайский».

    В летних читальных залах уфимцев и гостей столицы ждут детская, классическая мировая литература, бестселлеры и периодические издания, настольные игры, веселые развлечения и многое другое.

    Погрузиться в мир литературы можно ежедневно со среды по воскресенье с 12 до 19 часов, выходные дни – понедельник, вторник, сообщает пресс-служба администрации города.


    Источник: http://www.bashinform.ru/
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    Метки: Уфа

    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus