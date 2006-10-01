В Кумертау планируют построить завод по производству энергосберегающих и огнезащитных плит. Инвестиционный проект позволит создать в городе более 300 новых рабочих мест. Соглашение по поводу строительства завода между администрацией Кумертау и непубличным акционерным обществом «Новая эра» уже подписано, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Добавим, что накануне в Кумертау состоялось торжественное празднование Дня города. Для участия в нем Кумертау прибыли министр ЖКХ РБ Сергей Афонин, первый заместитель министра здравоохранения РБ Рафаэль Яппаров, первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Юрий Мельников, заместитель Председателя Государственного комитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Азат Калимуллин и другие.

Праздничные гуляния в этот день стали по-настоящему массовыми и впечатляющими. В городском квесте под названием «65 оттенков юбилея» принял участие весь город. Интерес горожан подогревала возможность выиграть призы. Набрав 20 жетонов за участие на площадках, горожане получили возможность выиграть сертификат на туристическую путевку или спортивные велосипеды.

Сабантуй, ярмарки, игры, конкурсы, мастер – классы, соревнования, выставка подворий – это только часть всего, что предложили организаторы праздника. Также горожан порадовал региональный фестиваль духовых оркестров.

Вечером на городской площади прошел праздничный концерт с участием известных исполнителей хитов 80-х: Натальи Нурмухамедовой, Валерия Ярушина, Анатолия Алешина.