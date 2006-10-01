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    Трасса от Стерлитамака до Оренбурга может стать четырехполосной

    slavin Сегодня, 08:52104
    Трасса от Стерлитамака до Оренбурга может стать четырехполосной
    Глава Башкирии Рустэм Хамитов считает, что после того, как в этом году в Оренбурге завершится строительство крупнейшего инфраструктурного объекта, названным южным обходом города, и появится прямая трасса в Казахстан и Китай, «поток автомобилей в том числе в республику, многократно возрастёт».
    Глава РБ признался на форуме «Зауралье-2018», где присутствовал и губернатор Оренбургской области Юрий Берг, что он и «Юрий Александрович рассматривают вопрос, чтобы дорога от Стерлитамака до Оренбурга всё-таки была первой категории, в четырёхполосном исполнении».

    - Правда, транспортники начинают говорить, что ещё рановато, там нет потока, - сообщил Рустэм Закиевич. - Но начинать строить нужно сейчас. Когда поток машин будет соответствовать первой категории, будет уже поздно. Нам надо сейчас начинать этим заниматься. Появится современная дорога в Оренбурге, кроме того, появится выход на Казахстан, Китай, и, соответственно, поток.
    Источник: http://www.sobkor02.ru/
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