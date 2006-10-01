В Башкирии предстоит короткая рабочая неделя. Как ранее сообщало «Башинформ», после празднования Дня России рабочая неделя в регионе продлится всего два дня: 13 июня и 14 июня. В пятницу, 15 июня жителям Башкирии предстоит дополнительный выходной день в честь мусульманского праздника «Ураза байрам», знаменующего завершение священного месяца Рамазан.Напоминаем, что предыдущая рабочая неделя в Башкирии, как и во всей России длилась шесть дней.
Источник: http://www.bashinform.ru/
Источник: http://www.bashinform.ru/
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