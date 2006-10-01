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    В Башкирии сотрудники МЧС деблокировали из автомобиля пострадавших в ДТП

    slavin Сегодня, 09:2497
    В Башкирии сотрудники МЧС деблокировали из автомобиля пострадавших в ДТП

    В Башкирии на трассе -240 Уфа – Оренбург столкнулись два автомобиля. Авария произошла вчера в десятом часу вечера в Мелеузовском районе возле села Зирган.

    По сообщению пресс-службы МЧС по РБ, столкнулись ГАЗ-3310 «Валдай» и ВАЗ-2108. Специалистам пришлось провести работы по деблокированию пострадавших из салона поврежденного автомобиля. В операции приняли участие семь человек личного состава и две единицы техники 50-й пожарной спасательной части.

    Жителям Башкирии напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения, ведь от этого зависят здоровье и жизнь других людей.


    Источник: http://ufacitynews.ru/
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    Метки: Мелеузовский район

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