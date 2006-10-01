В Башкирии сотрудники МЧС деблокировали из автомобиля пострадавших в ДТП

В Башкирии на трассе -240 Уфа – Оренбург столкнулись два автомобиля. Авария произошла вчера в десятом часу вечера в Мелеузовском районе возле села Зирган.

По сообщению пресс-службы МЧС по РБ, столкнулись ГАЗ-3310 «Валдай» и ВАЗ-2108. Специалистам пришлось провести работы по деблокированию пострадавших из салона поврежденного автомобиля. В операции приняли участие семь человек личного состава и две единицы техники 50-й пожарной спасательной части.

Жителям Башкирии напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения, ведь от этого зависят здоровье и жизнь других людей.