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    В августе через Уфу пройдет международный автопробег

    slavin Вчера, 11:11116
    В августе через Уфу пройдет международный автопробег
    6 августа стартует международный автопробег «Безопасные дороги» - путь к увеличению перевозки грузов и пассажиров на автомобильных дорогах стран СНГ.

    Маршрут автопробега пролегает по территории России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана: Москва – Казань, Уфа – Челябинск – Курган – Петропавловск, - Кокшетау – Щучинск – Астана – Балхаш – Алматы – Каракол – Чолпон-Ата – Балыкчи – Нарын – Джалал-Абад – Ош (новая дорога Север – Юг) – Андижан – Ташкент – Самарканд – Навои – Бухара, протяженностью около 6 тысяч километров.

    Мероприятие организуется с целью проверки реального состояния автомобильных дорог и вспомогательной инфраструктуры по маршруту пробега, выявления существующих проблем дорожного движения и последующей выработки мер по их решению. Также, по информации организаторов, по пути следования планируется ряд мероприятий, нацеленных на укрепление социально-политического и культурного сотрудничества в рамках СНГ.

    Общая протяженность трассы по территории России (от города Москвы до границы с Республикой Казахстан) составит 2255 км (или 32 часа пути без учета отдыха). Второй этап маршрута пролегает по территории Республики Казахстан, третий – по территории Кыргызской Республики, четвертый этап – по территории Республики Узбекистан.

    На протяжении автопробега будет проводиться мониторинг международных автомобильных дорог (фото- и видеосьемка) с использованием передвижных современных комплексных дорожных лабораторий (соответствующие замеры ровности, прочности и другие важные транспортно-эксплуатационные показатели дороги).

    По пути следования международного автопробега Международное объединение профсоюзов работников транспорта и дорожного хозяйства с участием комитетов профсоюза регионов России и стран СНГ организует встречи работников дорожной отрасли, молодежи с участниками автопробега. В ходе встреч будет обращено внимание на повышение авторитета и значимости труда работников дорожной и транспортной отраслей, будет организовано выступление участников самодеятельности.
    Источник: https://sterlegrad.ru/
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