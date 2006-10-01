В августе через Уфу пройдет международный автопробег

6 августа стартует международный автопробег «Безопасные дороги» - путь к увеличению перевозки грузов и пассажиров на автомобильных дорогах стран СНГ.
Маршрут автопробега пролегает по территории России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана: Москва – Казань, Уфа – Челябинск – Курган – Петропавловск, - Кокшетау – Щучинск – Астана – Балхаш – Алматы – Каракол – Чолпон-Ата – Балыкчи – Нарын – Джалал-Абад – Ош (новая дорога Север – Юг) – Андижан – Ташкент – Самарканд – Навои – Бухара, протяженностью около 6 тысяч километров.
Мероприятие организуется с целью проверки реального состояния автомобильных дорог и вспомогательной инфраструктуры по маршруту пробега, выявления существующих проблем дорожного движения и последующей выработки мер по их решению. Также, по информации организаторов, по пути следования планируется ряд мероприятий, нацеленных на укрепление социально-политического и культурного сотрудничества в рамках СНГ.
Общая протяженность трассы по территории России (от города Москвы до границы с Республикой Казахстан) составит 2255 км (или 32 часа пути без учета отдыха). Второй этап маршрута пролегает по территории Республики Казахстан, третий – по территории Кыргызской Республики, четвертый этап – по территории Республики Узбекистан.
На протяжении автопробега будет проводиться мониторинг международных автомобильных дорог (фото- и видеосьемка) с использованием передвижных современных комплексных дорожных лабораторий (соответствующие замеры ровности, прочности и другие важные транспортно-эксплуатационные показатели дороги).
По пути следования международного автопробега Международное объединение профсоюзов работников транспорта и дорожного хозяйства с участием комитетов профсоюза регионов России и стран СНГ организует встречи работников дорожной отрасли, молодежи с участниками автопробега. В ходе встреч будет обращено внимание на повышение авторитета и значимости труда работников дорожной и транспортной отраслей, будет организовано выступление участников самодеятельности.
Источник: https://sterlegrad.ru/
Маршрут автопробега пролегает по территории России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана: Москва – Казань, Уфа – Челябинск – Курган – Петропавловск, - Кокшетау – Щучинск – Астана – Балхаш – Алматы – Каракол – Чолпон-Ата – Балыкчи – Нарын – Джалал-Абад – Ош (новая дорога Север – Юг) – Андижан – Ташкент – Самарканд – Навои – Бухара, протяженностью около 6 тысяч километров.
Мероприятие организуется с целью проверки реального состояния автомобильных дорог и вспомогательной инфраструктуры по маршруту пробега, выявления существующих проблем дорожного движения и последующей выработки мер по их решению. Также, по информации организаторов, по пути следования планируется ряд мероприятий, нацеленных на укрепление социально-политического и культурного сотрудничества в рамках СНГ.
Общая протяженность трассы по территории России (от города Москвы до границы с Республикой Казахстан) составит 2255 км (или 32 часа пути без учета отдыха). Второй этап маршрута пролегает по территории Республики Казахстан, третий – по территории Кыргызской Республики, четвертый этап – по территории Республики Узбекистан.
На протяжении автопробега будет проводиться мониторинг международных автомобильных дорог (фото- и видеосьемка) с использованием передвижных современных комплексных дорожных лабораторий (соответствующие замеры ровности, прочности и другие важные транспортно-эксплуатационные показатели дороги).
По пути следования международного автопробега Международное объединение профсоюзов работников транспорта и дорожного хозяйства с участием комитетов профсоюза регионов России и стран СНГ организует встречи работников дорожной отрасли, молодежи с участниками автопробега. В ходе встреч будет обращено внимание на повышение авторитета и значимости труда работников дорожной и транспортной отраслей, будет организовано выступление участников самодеятельности.
Источник: https://sterlegrad.ru/
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.